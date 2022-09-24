Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200 esir misafirimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nden çıkışında gündeme dair soruları cevapladı. “Rusya-Ukrayna Savaşı’nda tek taraflı referandum ve Rusya'nın kısmi seferberlik kararı gerilimi tırmandırırken, sizin aracılığınızla gerçekleşen esir takası umut oluşturdu. 'ABD dönüşü liderlerle görüşmeye devam edeceğim' demiştiniz. Takvim var mı? Bu umut ışığında İstanbul süreci tekrar canlanır mı?” sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

RUSYA'DAN TAHIL ÇIKIŞI

“Tahıl koridoru meselesi, ardından girişimleri başlattığımız esir takasıyla ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Burada bizim önemli adımlarımızdan biri Rusya'dan gelecek tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Şimdi Rusya'yı da başlattığımız an en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımızda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere bu gübre naklini yapmamız onları ciddi manada hareketlendirecek.” Esir takası konusunun üzerinde ısrarla durduklarını vurgulayan Erdoğan, “200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizde mevcut ve bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

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MİR KART TOPLANTISI

“Bugün ekonomiye ilişkin bir toplantı yapılacağını açıklamıştınız ve özellikle Rusya'nın kullandığı Mir ödeme sistemine ilişkin değerlendirmeler olacak, 'Alternatifleri var' demiştiniz? Neler ele alınacak?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var bunların üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz.”

6’lı masa kararsız

Erdoğan, 6’lı masayla ilgili “Ortak aday Kılıçdaroğlu olabilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “O bizim derdimiz değil, onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu.”

Yunanistan vagon gibi

Yunanistan’ın İletişim Başkanlığı kuracağını duyurmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, “Kursun. Onun İletişim Başkanlığı var da bizim İletişim Başkanlığımız yok mu? Bizim İletişim Başkanlığımız çok daha güçlü, çok daha bu noktada dünya ile iletişim ağını kurdu, yürütüyor. Onlar bizi geriden, vagon onlar, takip ediyorlar” dedi.

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Gençlerle buluşacak

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 2023 seçimleri öncesi “İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye” kampanyasını başlatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda bugün Sakarya'yı ziyaret edecek. Demokrasi Meydanı'nda saat 18.00'de Sakaryalı gençlerle buluşacak. Erdoğan'ın kenti ziyareti öncesi AK Parti teşkilatları çalışmalarını tamamladı. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla “İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye” kampanyasını Sakarya'da başlatacaklarını duyurdu. 6 milyonu aşkın gencin 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacağı bilgisini veren İnan, Cumhurbaşkanı'nı gittiği illerde gençlerle bir araya getireceklerini kaydetti: “Cumhurbaşkanımız gençlerin taleplerini, temennilerini doğrudan dinleyecek ve hükümet ile parti politikalarına buna göre yön vermeye devam edecek.”

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan esir takası vurgusu: Kararlı şekilde sürecek