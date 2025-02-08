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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81'inci il kongremizi gerçekleştirdik şimdi Büyük Kongremize hazırlanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81'inci il kongremizi gerçekleştirdik şimdi Büyük Kongremize hazırlanacağız

09:078/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongrelerin AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongrelerin AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’la birlikte 81’inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik. Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız." dedi. Erdoğan, "Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…

İstanbul’la birlikte 81’inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik.

Şimdi inşallah 23 Şubat’ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız.

İl, ilçe ve belde kongrelerimize Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz iştirak ettiler.

Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik.

Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim:

Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır.

Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik.

Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Yüce Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Göreve yeni başlayan kardeşlerimize başarılar diliyor, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Ahirete irtihal etmiş dostlarımıza, büyüklerimize ve kardeşlerimize Rabb’imden rahmet niyaz ediyorum.

Durmak yok, yola devam…"



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kongre
#İstanbul

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