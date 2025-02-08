Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81'inci il kongremizi gerçekleştirdik şimdi Büyük Kongremize hazırlanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik.