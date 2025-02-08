Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi sağlamlaştıracak, 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gayretinde olacağız” dedi. Erdoğan, gençlere, “2028’den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz” diye seslendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2028’den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz” dedi. Erdoğan, Zeytinburnu’ndaki Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Kendisine tezahüratta bulunarak destek veren gençlere, “Gençler unutmayın, 2028’den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz” diye seslenen Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
AK PARTİ ERDEMLİLER HAREKETİDİR
“4 yıldır İstanbul il başkanlığı görevini sorumluluk bilinciyle yürüten ve bugün nöbeti devreden Osman Nuri Kabaktepe’ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı vazifesini üstlenecek olan Abdullah Özdemir kardeşime Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Unutmayın, AK Parti erdemliler hareketidir ana kucağıdır, baba ocağıdır, vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır.”
BİR DAVANIN NEFERLERİYİZ
“Gönül ve kültür coğrafyamızda, dünyanın farklı köşelerinde bu harekete destek veren her bir kardeşimiz bizim için değerlidir. Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferleriyiz. Tayyip Erdoğan olarak, genel başkan sıfatımdan ziyade bu hareketin bir neferi olmanın heyecanı her zaman kalbimde hissettim. Sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Son nefesime kadar da AK Parti’nin millet, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım.”
HEDEFLERİMİZE ODAKLANACAĞIZ
“Ben değil biz diyeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların oyunlarına gelmeyecek, pusuda bekleyen fitne tüccarlarına ümit kırıntısı dahi vermeyeceğiz. Biz çıkar birliği değil; dava arkadaşlığı, kader ortaklığı yapmış, kardeşçe kenetlenmiş kadroyuz. Bulunduğumuz görevlere sadece aziz millete layıkıyla hizmet yapmak için geldik. Millet bizi buralarda tuttuğu müddetçe de hizmet üretmekten bir an olsun geri durmayacağız. Yeis tuzağına asla düşmeyecek, işimize ve hedeflerimize odaklanacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi sağlamlaştıracak, 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gayretinde olacağız. Milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak şekilde sürdüreceğiz.”
2,6 TRİLYON LİRALIK KAYNAK KULLANDIK
BU İNŞAATLARI BİTİREMEZSİNİZ DEDİLER
201 bin 580 konut ve işyerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yerinde dönüşüm projemizde 38 bin 202 adet bağımsız bölümün yapımına başlandı. Biz yıkıntılarla uğraşırken muhalefetten birileri çıkmış ‘hükümet bu enkazın altında kalır’ demişti. Yine o günlerde bu yükün altında ezilmemiz için ellerini ovuşturanlar milletin yürek yangınından siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye’ye örnek gösterecek olanlar olmuştu. Yapamazsınız, bu inşaatları bitiremezsiniz dediler. Akıl, insaf, ahlak dışı iddia ile karşımıza dikildiler.
MİLLETİMİZE MAHCUP OLMAYACAĞIZ
Tökezlememizi bekleyenlerin hevesini kursaklarında bıraktık. Cevabımızı teslim ettiğimiz 201 bini aşkın konutla verdik. Siyasetteki kadrolu hizmetsizler korosunu 2 yılda inşa ettiğimiz yol, hastane, okul, üretim tesisleriyle hayal kırıklığına uğrattık. Elbette henüz her şey bitmiş değil. Teslim etmemiz gereken birçok konut, yapacak çok işimiz var. Konutların yüzde 45’ini teslim ettik. Kalan 250 bin konut ve işyerini hızlıca bitirmenin gayretindeyiz. Söz verdik, ahdettik, Allah’ın izniyle milletimize mahcup olmayacağız.
HİÇ Mİ VİCDAN AZABI DUYMUYORSUNUZ?
Artçı sarsıntılar devam ederken ortalığı velveleye verip de 2 yıldır ortalıkta görünmeyen deprem turistlerine bir çift sözüm var. Asrın vicdansızlığını sergilediniz, depremzedelerimize oy tercihinden dolayı hakaret ettiniz. Hiç mi vicdan azabı duymuyorsunuz. Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlaradır. Hani bedava ev yapıyordunuz, hani her şeyi ücretsiz sağlıyordunuz? Ne oldu, niçin sözlerinizin arkasında duramadınız? Yaptıklarımızı kötüleyeceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya! Şu anda yönetimi sizde olan belediyelerde ne yapıyorsunuz? Bedava konutları, evleri, işyerleri unuttunuz mu? Niçin yapmıyorsunuz? Elinizi tutan mı oldu, sizi engelleyen mi oldu?
Bay Ekrem kendine gel!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. Erdoğan, “Gelirken bilboardlarda bir şeyler gördüm İstanbul’u konutlarla donatmışlar, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar! Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem Efendi, sen bunları delillendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem! Bay Ekrem laf ola beri gele yok, verdiğim rakamlara dikkat et, ondan sonra da kendine gel” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da yanan otobüslerden geçilmiyor
- Artık İstanbul’da yanan otobüslerden geçilmediğini kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:“Halk düşmanı radikal sol örgütlerin sloganıyla adliye önünde polise saldırmak neredeyse rutinleri hale geldi. Devletin hakim, savcısı ile uğraştıkları kadar bünyelerini saran yolsuzluk, hırsızlık, kayırmacılıkla uğraşmıyorlar. Parti içi iktidar kavgası gözlerini kör etmiş durumda. Yıllarca Gandi Kemal diyerek omuzlarında taşıdıkları şahsı bugün gık dese linç ediyorlar. Salındaki ve solundakilerin arasında kalmaktan pestile dönmüş mevcut genel başkanın çaresizliği, öfkesi artık diline vuruyor. ‘Hata ettik’ tavır sergilemektense hakaret ederek suç bastırmaya çalışıyor.”
FETRET YERİNİ ÇÖKÜŞE BIRAKTI
- “Yönettikleri belediyelerde fetret dönemi yerini çöküş dönemine bıraktı. Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Artık İstanbul’da yanan otobüslerden geçilmiyor. Kendi televizyon kanallarındaki ekran yüzlerini dahi isyan noktasına getirdiler. Daha önce neydi çöp, çukur, çamur. Aynı hale gelmedi mi İstanbul? Makyaj döküldükçe bu tepkiler daha da artacaktır. İş üretenlerle polemik üretenlerin farkı zamanla net görülecektir.”
Bahçeli’nin durumu iyi
- Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “Kendisine yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Sağlık durumu iyi olan Sayın Bahçeli’nin nekahet dönemini bir an önce tamamlayarak Türkiye’ye hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum. Bugün yaptığım telefon görüşmesinde durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatı buldum” dedi.
Büyük Kongre 23 Şubat’ta
- İstanbul ile birlikte 81. il kongrelerini gerçekleştirdiklerini ve süreci sonlandırdıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “İnşallah bugünden itibaren 23 Şubat’ta yapacağımız büyük kongremize hazırlanacağız. 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, ahdimizi ve kavlimizi yeniledik. Kongrelerimiz AK Parti’ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır. Tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliği pekiştirdik. Gece gündüz demeden koşturan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.”