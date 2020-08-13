Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

CHP'nin yeni Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın 2014 yılında söylemiş: CHP, HDP gibi yapılarla bir araya getirilmeli

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Yüksel Taşkın'ın 2014 yılında katılmış olduğu bir programda, CHP'nin tasfiye edilip, HDP gibi yapılarla bir araya gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylediği görüntüler ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının tetikçisi Taraf Gazetesi'nde yazarlık yapmıştı.