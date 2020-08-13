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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda Doğu Akdeniz'i görüştü. Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Merkel - Erdoğan
Merkel - Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DOĞU AKDENİZ İÇİN DİYALOG VURGUSU

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

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