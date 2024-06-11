Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş ile görüştü: Gereken hızlı bir şekilde yapılacak

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul ettiğini bildirdi. Beştepe'deki görüşme saat 18.30 sularında başladı.
Ayşe Ateş'ten ilk açıklama: Adalet yerini muhakkak bulacak
"Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı’mızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanı’mız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı’mızla gerçekleştirdiğimiz görüşme hakkında bilgi almak için arayan bütün basın mensuplarına kısa bir özet geçeceğim:
Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün.
Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak."
"Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi."
Sinan Ateş cinayeti sanıkları 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı.
Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.