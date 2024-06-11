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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş ile görüştü: Gereken hızlı bir şekilde yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk. Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

18:59 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 23:35 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş ve kızlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş ve kızlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul ettiğini bildirdi. Beştepe'deki görüşme saat 18.30 sularında başladı.

Ayşe Ateş'ten ilk açıklama: Adalet yerini muhakkak bulacak

Ayşe Ateş, görüşme sonrası X hesabından yaptığı açıklamada,
"Sayın Cumhurbaşkanı’mız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum."
ifadelerini kullandı.
Ateş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı’mızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanı’mız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı’mızla gerçekleştirdiğimiz görüşme hakkında bilgi almak için arayan bütün basın mensuplarına kısa bir özet geçeceğim:

Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün.

Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak."

"Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını basın mensuplarına aktaran Ateş,
"Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk.
" diye konuştu.
Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş,
"Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti."
açıklamasında bulundu.
Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adeletin yerini bulması olduğunu belirterek,
"Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi."
dedi.

Sinan Ateş cinayeti sanıkları 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, sanıklar Özyağci, Balkaya ve Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar, Asarkaya, Saraç, Köktürk, Yüce, Uzunlar, Gelenbey, Çolak, Bayraktar, Güney, Ersoy, Zorlu, Ataç, Yüksel, Öktem, Karadeniz, Atay ve Aykal'ın " tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, Aykal'ın kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Sinan Ateş
#Ayşe Ateş
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