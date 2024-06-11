Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş ile görüştü: Gereken hızlı bir şekilde yapılacak

"Sayın Cumhurbaşkanı’mız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanı’mız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı’mızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanı’mız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.