Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş ile görüşüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynakları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul ettiğini bildirdi.
Beştepe'deki görüşme saat 18.30 sularında başladı.
Sinan Ateş cinayeti sanıkları 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı.
Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.