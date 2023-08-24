Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamları ve spor kulüpleri başta olmak üzere tüm Türkiye’yi deprem konusunda harekete geçmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’daki Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, depremdeki can kayıplarının hala yürekleri sızlattığını söyledi. Toprağa verilen 50 bini aşkın canın hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Yaşadığımız felaket ne kadar büyükse yaraları sarma irademiz de aynı ölçüde güçlüdür. Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat’ta ne de o günden bu yana geçen sürede asla umutsuzluğa kapılmadık” diye konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:





ANA GÜNDEMİMİZ HEP DEPREM BÖLGESİ

“Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını, depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçirdik. Ana gündem maddemiz ekonomi ile birlikte hep deprem bölgesiydi. Devletimiz milletimizle sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor, meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken, ilk şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz.”





ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Depremden sonra Adıyaman’da toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladıklarını, toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, törende temelini attıkları konutların bir bölümünün bağışçılar tarafından yapılacağını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: Bu topraklardaki bin yıllık tarihi boyunca nice badireyi atlatmış kahraman bir millet olarak inşallah bundan alnımızın akıyla çıkacağız. İnsanımızı oyunun rengi, meşrep ve kökenine göre ayıran fitne tüccarlarına aldırmadan 85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız. Bunu da asırlardır olduğu gibi yine el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedelerimiz için harekete geçme çağrısı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü kaldırmamıza siz de destek olun. Gelin bu yardımlaşma ve dayanışma seferberliğinde siz de yerinizi alın.”









Barış dünyaya nefes aldırır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmaları sürdürdüklerini, bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak ve Karadeniz’deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inandıklarını ifade eti. Erdoğan, 3’üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ne video mesaj gönderdi.





YILMADAN DEVAM EDECEĞİZ

Erdoğan, şunları kaydetti: “Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum.”





KIRIM UKRAYNA’NIN BİR PARÇASI

Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye’nin, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri savunduğunu belirten Erdoğan, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz” dedi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz. Kırım’ın Ukrayna’nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de önceliklerimiz arasındadır.”



