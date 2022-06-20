Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres görüştü: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Terör örgütlerinin İsveç ve Finlandiya'daki faaliyetleri bitmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna ilişkin konuştu. Kalın, 'Adımlarımız bu ülkelerin atacağı somut adımlara bağlı olacak. PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin Finlandiya ve İsveç'teki faaliyetleri sona ermeli.' dedi.