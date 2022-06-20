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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres görüştü: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümü konusunu görüştü. Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres görüştü: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Guterres

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

UKRAYNA TAHILININ KARADENİZ ÜZERİNDEN İHRACI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

"MÜZAKERELER CANLANMALI" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

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