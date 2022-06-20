Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres görüştü: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.
UKRAYNA TAHILININ KARADENİZ ÜZERİNDEN İHRACI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.
"MÜZAKERELER CANLANMALI" VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.