Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah barışla çözeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin “Biz Rusya ile Ukrayna arasında böyle bir savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz. Bu bölge için hayra alâmet bir gelişme değildir” dedi. Trabzon’da “Gençlik Buluşması”nda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii dış politika noktasında özellikle bizim hedefimiz daha çok düşman üretmek değil, dost kazanmak” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydettti:

Ve bugüne kadar da biz gerek yakın komşular olarak Rusya’yla, gerek Ukrayna’yla, tabii diğer tarafta Doğuda İran’la olsun, bunun yanında özellikle Avrupa ülkeleriyle münasebetlerde olsun hep dost kazanmanın gayreti içinde olduk. Tabii Rusya’yla münasebetler tarihinden bu yana bizim bu dönemimizdeki kadar dostluk içerisinde ilerlemedi.

OYNAT 01:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere bağışıklık için 'mix' önerisi: Portakalla narı karıştırın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Koliva' isimli müzik grubu üyeleri ile sohbet ederek şarkılarını dinledi. Erdoğan, söylenen şarkılarda geçen nar ile ilgili olarak ise öğrencilere 'Ben size bir tavsiyede bulunayım. Şu mevsimde nar ile portakalı 'mix' ederek içmenizde fayda var. Biliyorsunuz nar antioksidandır, portakal tamamen C vitaminidir.' bilgisini paylaştı. BiP'te paylaş

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KARAR BİZİM KARARIMIZDIR

Diğer taraf tabi, bizim bu S-400 konusu Türkiye-Rusya arasında ki çok önemli bir adım. S-400 çok önemli bir savunma sistemi, taarruz savunma sistemi ve S-400’leri aldığımız andan itibaren zaten buna biliyorsunuz uluslararası camia ciddi manada rahatsız oldu. Başta Amerika almayın biz size şunları yaparız bunları yaparız, dedik kusura bakmayın, karar bizim kararımızdır ve biz bu kararımızı verdik Rusya ile anlaştık ve NATO noktasında da her hangi bir olumsuzluk bu iş getirmiyor. Çünkü NATO ülkelerinin her biri silahlanmada silahlarını kendi kararını vermek sureti ile alır ve biz de bu kararımızı verdik, bu şekilde aldık.

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HÂLÂ OYALIYORLAR

Tabi Amerika olarak siz bize parasını verdiğimiz halde vermediğiniz ürünler var. Bunların içinde en önemlisi de F35. F35 ile ilgili biz Amerika’ya 1 Milyar 450 milyon dolar ödeme yaptık. Ama bize vermeleri gereken F35’lerimizi vermediler, hala oyalıyorlar şuanda da kendileriyle de Savunma Bakanlığımız bazı görüşmeler yapmak sureti ile bu problemi çözelim diyoruz. Çünkü Amerika ile biz ters yüz olmak istemiyoruz. Çünkü kendileriyle bir çok alanda attığımız adımlar var. Bununla ilgili Savunma Bakanımız muhatabıyla bu çalışmayı da sürdürüyor. Gerek F16’ların modernizasyonu veya yeni bazı F16 vermek suretiyle bunu da çözmenin gayreti içerisinde olacağız.

BARIŞLA ÇÖZMÜŞ OLURUZ

Tabi bu arada benim bir Ukrayna ziyaretim olacak. Ardından da sayın Putin’in inşallah bize bir ziyareti olacak. Bizim tabi bütün derdimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki bu sıkıntının giderilmesi ve bu konu da sürekli konuşulan savaş vesaire. Biz Rusya ile Ukrayna arasında böyle bir savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz bu bölge için hayra alamet bir gelişme değildir ve bir NATO ülkesi olarak da böyle bir şeyi istemiyoruz, kabullenmiyoruz. NATO Genel Sekreteri sayın Stoltenberg o da zaten açıklamalarıyla bu yer de bizim önümüzü açmış oluyor. Temennim odur ki inşallah bunu da barışla çözmüş oluruz.

OLMAYAN BİR ŞEY VARDI BALIK YEMEK

İstanbul’da bizden sonrakilere kalan bir şey olmadı ki ne yaptıysak biz yaptık. Olmayan bir şey vardı balık yemek. Çünkü bizim öyle bir derdimiz yoktu. Bizim bir tek derdimiz vardı oda İstanbul’umuzun neresinde bir eksik var, onları süratle gidermek.

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NEFRETLERİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE

Eski Türkiye zihniyetinin mensupları sık sık ortaya çıkıp kendilerini zaten hatırlatıyor. Kimi zaman eserlerimize ve hizmetlerimize karşı sergiledikleri çirkin yaklaşımlarla bunu yapıyorlar. Kimi zaman insanlarımızın hak ve özgürlüklerine olan nefretlerini göstererek yine yapıyorlar. Kimi zaman nasırlaşmış kalplerinin, köhneleşmiş zihinlerinin zehir saçan dillerinin ürünü hakaretleriyle bunu yapıyorlar.

BU MAKAMI KORUMAK GÖREVİM

Tayyip Erdoğan’ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil. Fakat bu kardeşiniz, bu abiniz, büyüğünüz bir makamı temsil ediyor. Bu makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu makamı korumak da benim görevimdir. Cumhurbaşkanlığı makamına bırakın benim sahip çıkmamı, cumhur diye ifade ettiğimiz bu millet sahip çıkacaktır.

Lübnan ile yeni adımlar

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Ortak basın açıklamasında, “Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan’ın yanında durmaya devam edeceğimizin altını özellikle çizdik” diyen Erdoğan, Türkiye’nin tecrübe paylaşımına hazır olduğunu kaydetti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da ne yapıldıysa biz yaptık sadece Sarıyer'de balık yemedik



