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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'dan uyardı: Kazanmak için değil bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da partisinin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, "Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna 75 bine çıkaracağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahibine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. 'Kazanmak için değil bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı' diyen Erdoğan, "Milletimizin zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum. Bunun adı siyasi şantajcılıktır" şeklinde konuştu.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:36 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:13 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da partisinin mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;
"
Geçen seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranı ile desteklerini veren Malatya'ya şükranlarımı bildiriyorum.

Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart'a Cumhur İttifakı'nı rekor bir oya taşıyacağınıza inanıyorum.


CHP -DEM ittifakına tepki

Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı mert olur, sözünün eri olur. Kandil ile DEM'lenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu?


Depremin yaraları sarılıyor

6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum. Asrın felaketinde şehrimizde 78 bine yakın konut zarar gördü. Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimize 85 bini aşkın çadır gönderdik. Şehirde 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 48 bin konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin Malatyalı kardeşimiz başvurdu. Amacımız önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz. 200 bin konutu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.


"Bunun adı siyasi şantaj"

Türkiye 31 Mart'ta belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, muhtarlarını seçecek. Cumhur İttifakı olarak işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin tecrübesini kimseyle tartışmayız. Belediye başkanlığı da hizmet yolunda bir bayrak yarışı. Belediye başkanı da bayrağı teslim edene kadar canla başka çalışacaktır. Malatya başta olmak üzere şehirlerimizde bu şekilde bir değişim oldu. Partimizin eski belediye başkanlarını, milletvekillerini aday göstererek bize kaybettirmek isteyen partiler ortaya çıktı. İsteyen istediği yerden aday olabilir. Biz kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp, bizim gölgemizde yürümek isteyenlere müsaade etmeyiz. Sadece yalan yanlış konuşacak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız... Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye ne çektiyse zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortladığını görüyoruz. Milletimizin ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya Harem-i Şerif uyarısı: Sonuçları şüphesiz çok ağır olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya Harem-i Şerif uyarısı: Sonuçları şüphesiz çok ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, ikili görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu. Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve cinayet ortaklarının döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Radikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacaktır." dedi.

Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun ev hanımlarına ilişkin sözlerine tepki: Sandıkta gereken cevabı sana verecekler
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun ev hanımlarına ilişkin sözlerine tepki: Sandıkta gereken cevabı sana verecekler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi. Programı sunan ismin "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" dedi. İmamoğlu'nun skandal sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum da Beykoz'da 'Beysen Buluşmaları' programındaki konuşmasında İmamoğlu'nun söylemine eleştirilerde bulundu. Kurum, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklını önüne geçmiş. Bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu değer bilmez had bilmez kibirli adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda açıklamada bulundu. Konuşmasında milli gelirin Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarak 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylelikle önemli bir psikolojik eşiğin geride bırakıldığını ifade etti. Fahiş fiyatla mücadele konusunda da açıklamada bulunan Erdoğan, "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Malatya
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#AK Parti
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