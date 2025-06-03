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Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş'u kabul etti

21:353/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
Yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Yeniden başkan seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Cevdet Yılmaz'dan tebrik: Üstün başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Sayın Numan Kurtulmuş'u gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük dayanağımız, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis'tir. Donanımı ve tecrübesi ile Gazi Meclisimize Başkanlık görevini layıkıyla sürdüreceğine yürekten inanıyor, Sayın Kurtulmuş'a üstün başarılar diliyorum."


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