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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruslarla belki S-500 üretime gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin ilk teslimatının temmuz ayında teslim edileceğini söyleyerek "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya tarafından üretilen S-400 füzelerinin bataryaları.
Rusya tarafından üretilen S-400 füzelerinin bataryaları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin soruları canlı yayında değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile varılan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının neticesinde ilk teslimatın temmuz ayında yapılacağını söyledi.

Erdoğan, Ruslarla S-500 üretimine de girilebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve S-500'lerle ilgili açıklaması şu şekilde:

  • S-400 konusunda bu işi bitirdik biz. Kredi şartlarından, ortak üretime varıncaya kadar bunlar konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı, bitti. Geri dönüş asla olamaz. Bu ahlâki olmaz. Bu ahlâksızlık olur. Kimse bize tükürdüğümüzü yalamasını istemesin. Biz farklı siyasiyiz. Patriotları Obama döneminde konuştuk. Sayın Trump'la konuştuk. Biz hala verebiliyorlarsa verin dedik. Şartlar, kredi, ortak üretim uygunsa tabii. Ortak üretim, teknoloji, kredi şart. Ben size vereyim ama anahtar bende olsun, kusura bakma. Böyle bir şey olmaz, bunlar tarih oldu.
  • Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz. Ruslar S-400 konusunda bize gönderimini Temmuz'da yaptılar. İnşallah ilk partiyi Temmuz'da alacağız.

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