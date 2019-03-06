Gündem Erdoğan Bushtan İHA istedim, 48 saatliğine verelim dedi
POLİTİKA

​Erdoğan: Bush'tan İHA istedim, 48 saatliğine verelim dedi​

Erdoğan: Bush'tan İHA istedim, 48 saatliğine verelim dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında, Türkiye'nin insansız hava araçları noktasın geldiği yeri çarpıcı bir örnekle anlattı. Erdoğan, o dönem ABD Başkanı olan Bush'tan İHA istediğini, kendisinin buna şaşırdığını ve 48 saatliğine vermeye razı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait drone.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait drone.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İHA konusunda geldiği noktayı çarpıcı örnekle anlattı.

Canlı yayında terörle mücadele ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "O dönem ABD Başkanı Bush'tan İHA istedim, şaşırdı. "48 saatliğine verelim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayinde biz göreve geldiğimizde yüzde 20'si yerliydi yüzde 80 ithaldi. Şu anda bizim savunma sanayindeki yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65-70'i buldu. Bu bizi teknoloji olark da güçlü bir konuma taşıdı. Şimdi biz bu adımları atarken buralardan aldığımız güçle mesela İHA bunu bulamıyorduk. O dönem ABD Başkanı Bush'tan İHA istemiştim, bize 48 saatliğine verelim demişlerdi.

Şimdi bizim öyle bir durumumuz yok. İsrail'den aldıklarımız vardı HERON'lar bozulduğunda yapamıyorduk. Şimdi daha büyüklerini yapıyoruz. Bir kaç aç içerisinde onlar devreye girecek. Şimdi akıllı bombalar var. Onunla işaretlenen yeri duman ediyorsunuz. Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niçin oralara gidiliyor diyor. Bay Kemal bundan rahatsızsa başka kim rahatsız HDP de rahatsız bugünkü konuşmasına bakılırsa Meral hanım da rahatsız. Biz partimizi kurarken belli yerlere geldi ondan sonra Afyon'da ortadan kayboldu. Böyle birisi bu. Bunları herkesin tanıması lazım. Gelecek inşallah çok daha iyi olacak."

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