Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit anne babalarına seslendi: Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, müsterih olun

Türk düne göre çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür; Kürt, Arap düne göre çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür.



Türkiye kardeşlikle büyüyecek.



Türkiye demokrasiyle güçlenecek.



Türkiye istikrar ve güven içinde geleceğe yürüyecek.



Çok farklı bir Türkiye’ye kavuşacağız.