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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit anne babalarına seslendi: Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, müsterih olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit anne babalarına seslendi: Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, müsterih olun

21:1512/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şehit anne ve babalarına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Şehit anaları, şehit babaları! Ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun. Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit anne ve babalarına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Şehit anaları, şehit babaları! Ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun.

Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak.

Gazi kardeşlerim! Müsterih olun.

Gelinen nokta ile fedakârlığınız taçlanacak.

Türkiye’yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı.

Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz.

Acıları aşmak kolay olmayacak. Acı hatıraları geride bırakmak elbette kolay olmayacak. Kayıplarımız geri gelmeyecek.
Ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan ayrılmayacak.

İnşallah annelerimiz gözyaşı dökmeyecek, evlat acısı yaşamayacak.

Biz ne badireler atlattık, ne tuzakları aşıp bugünlere geldik.

Yaralarımızı sarar, yolumuza çok daha güçlü, çok daha kararlı devam ederiz.

Ülke ve millet olarak bu öz güvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz.

Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız; silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz."


"Türk düne göre çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür; Kürt, Arap düne göre çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür.

Türkiye kardeşlikle büyüyecek.

Türkiye demokrasiyle güçlenecek.

Türkiye istikrar ve güven içinde geleceğe yürüyecek.

Çok farklı bir Türkiye’ye kavuşacağız."




#Recep Tayyip Erdoğan
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