Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katıldı

Sivaslı vatandaştan CHP heyetine soğuk duş: Demirtaş'ı burada otobüsün üzerinde konuşturdunuz

Sivas'ta esnaf ziyareti yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kentte esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. 'Ülkeyi eski zamanlara geri götürmeyin. Bir zamanın sağcı, solcu, Alevi, Sünni ayrımını yapmayın' diye konuşan vatandaşa Karasu, 'Kim ayrıştırıyor bu milleti şu an Tayyip'ten başka ayrıştıran var mı?' sorusunu yöneltince vatandaş, 'Tayyip'in tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel. Demirtaş'ı burada CHP otobüsünün üzerinde konuşturdunuz.' yanıtını verdi.