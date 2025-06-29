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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ile görüştü

13:0929/06/2025, Pazar
DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Millî Lideri Gurbangulu Berdimuhammedov
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Millî Lideri Gurbangulu Berdimuhammedov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:


''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, iş birliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.


Cumhurbaşkanımız görüşmede Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.''




#Recep Tayyip Erdoğan
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