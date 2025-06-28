Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Programa destek veren bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İşimiz ziraat gücümüz ziraat temasıyla düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda.

Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz.

Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir.

Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Kırsal kalkınma programı IPARD'la toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz.

Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir.

23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını temin ediyoruz. Kasım'a kadar, hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız.

"Heybedeki turplar ortaya çıkıyor"

Ortada bir batan iflas eden varsa ana muhalefetin felaket tellallığı siyasetidir. Yıllarca birlikte iş tuttukları arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladı. Heybedeki turplar ortaya çıkıyor. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın.

Yeni tarım kredisi