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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yarın Astana'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

17:19 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 17:42 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Rusya Devlet Başkanı Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Rusya Devlet Başkanı Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak.


Rus haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelecek.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyaretinin ardından BRICS + toplantısı kapsamında gittiği Moskova'da 10 Haziran'da Putin ile görüşmüştü.


Putin bu görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelme tarihini açıklayarak,
"3-4 Temmuz'da uluslararası bir etkinlik kapsamında, Erdoğan bildiğim kadarıyla Astana'da olacak ve kendisiyle bir araya gelip tüm konuları tartışma fırsatı bulacağız"
diye konuşmuştu.

Gündem: Suriye

Erdoğan ile Putin'in ele alması beklenilen en önemli konulardan birinin son günlerde yapılan açıklamalarla yeniden ısınan Suriye meselesi olması bekleniyor.



#Astana
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Rusya
#Putin
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