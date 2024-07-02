Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yarın Astana'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak.
Rus haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyaretinin ardından BRICS + toplantısı kapsamında gittiği Moskova'da 10 Haziran'da Putin ile görüşmüştü.
Gündem: Suriye
Erdoğan ile Putin'in ele alması beklenilen en önemli konulardan birinin son günlerde yapılan açıklamalarla yeniden ısınan Suriye meselesi olması bekleniyor.