Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni seslerle yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için salona girmesinin öncesinde dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Biraz sonra Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri diyerek partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştireceğiz.

Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün, AK Parti için partimizin temsil ettiği davamız için müstesna bir gün.

"Partimizi daha da güçlendireceğiz"

Kuruluşumuzdan bugüne kadar 3’ü olağanüstü olmak üzere toplam 10 tane büyük kongre yaptık. Sandıkta 17 zafere imza attık. Bu kongrelerin tamamını da birileri gibi sandalyelerin havalarda uçuştuğu atmosferde değil kardeşlik ve uhuviyet ikliminde inşa ettik. Cumhuriyetin yüz akı Türkiye’nin ortak aklı öyle bir kadro olarak bundan sonra geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nın siyasette öncüsü olacak kurmay kadroyu delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Yeni seslerle yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.

"Altılı Masa dediler ne oldu?"

Şahsımızı ve partimizi hedef alan nice saldırıya, nice iftiraya iktidara gelebilmek için terör örgütleriyle iş tutan nice beddahlara rağmen milli iradeye gölge düşürmedik. Bu topluluk hamdolsun birbirinden kopmadı. İhanet edenler olmadı mı; oldu. Onlar yoluna biz de yolumuza. Ve inşallah burada da dikiş tutturamayacaklar.

6'lı masa dediler. 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler, ne oldu? Şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa.

"Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız"

Cumhur İttifakı parlamentoda. Biz de seçimlerin hemen ardından zaman kaybetmeden hükümetimizi kurduk. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz.

Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz.

"31 Mart'ta ipi göğüsleyeceğiz"

85 milyonun tamamına karşı sorumluluğumuz var. Rehavete asla kapılmayacağız. Yorulsak da ülkeye hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz.

31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi göğüsleyeceğiz.











