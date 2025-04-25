Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Uygun'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygun’u kaybeden Teknik Direktör Bülent Uygun’a başsağlığı diledi. Erdoğan, acılı aileye sabır ve metanet temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle Teknik Direktör Bülent Uygun'a taziyelerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Uygun'u telefonla arayarak 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
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