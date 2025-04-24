Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'a kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı İstanbul'da kabul etti. Erdoğan, 'Gazze' yazılı dekonta attığı imzayla, kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti.
Gazze'ye kurban bağışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze' yazılı dekonta attığı imzayla, kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı.
2025 yılı kurban bağışı ne kadar oldu?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini açıklamıştı.