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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'a kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'a kurban bağışı

19:1924/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı İstanbul'da kabul etti. Erdoğan, 'Gazze' yazılı dekonta attığı imzayla, kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti.

Gazze'ye kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze' yazılı dekonta attığı imzayla, kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı.

2025 yılı kurban bağışı ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini açıklamıştı.

Kızılay kurban kesim fiyatı ne kadar?

Kızılay’ın yurt içi vekaletle kurban kesim bedeli 1
3 bin 250 TL
, yurt dışı vekaletle kurban kesim ücreti ise
5 bin 250 TL
olarak açıklandı.
Gazze-Filistin vekaleten kurban kesim bedeli ise
13 bin 250 TL
olarak belirlendi.

Kurban vekaleti Kızılay'a nasıl verilir?

Kızılay'a kurban vekaletinizi 168 çağrı merkezi üzerinden,
web sitesinden veya Kızılay Mobil Uygulamasından ve bankalardan verebilirsiniz.


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