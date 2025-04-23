Vekaletle kurban 13 bin 500 TL

Erbaş, kurbanın temelleri Hz. Adem'e kadar uzanan ve insanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olduğunu söyledi. Kurbanın Müslümanları Allah'a yaklaştırarak birlik, beraberlik ve kardeşliğe güç kattığını vurgulayan Erbaş, “Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız herhangi bir ayırım gözetmeksizin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine yardım elini uzatarak birçok alanda iyilik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır” diye konuştu.