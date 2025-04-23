Vekaletle kurban 13 bin 500 TL

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR
Erbaş, kurbanın temelleri Hz. Adem'e kadar uzanan ve insanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olduğunu söyledi. Kurbanın Müslümanları Allah'a yaklaştırarak birlik, beraberlik ve kardeşliğe güç kattığını vurgulayan Erbaş, “Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız herhangi bir ayırım gözetmeksizin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine yardım elini uzatarak birçok alanda iyilik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır” diye konuştu.
KURBANINI PAYLAŞ KARDEŞİNLE YAKINLAŞ
Erbaş, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla daha fazla insanın yüzünü güldürmek için büyük bir gayretle çalışacaklarını belirtti.