Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Esenler Belediyesine ziyaret
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu karşıladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törene katılmıştı.

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti. Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine 'Türkçe Kur'an' tepkisi: Allahu Ekber sizi niye rahatsız ediyor?
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Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine 'Türkçe Kur'an' tepkisi: Allahu Ekber sizi niye rahatsız ediyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2021 yılı ilk toplantısında Şeb-i Arus töreninde yaşananlar ve Halk Ekmek büfeleri tartışması oldu. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuşmasında, İBB tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine değinerek, Türkçe Kur'an-ı Kerim okunmasına tepki gösterdi. Göksu, 'Ezan, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiye yapmayın. Bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla oynamayın' ifadelerini kullandı. Göksu'nun eleştirilerini sürdürdüğü anda bazı CHP'li meclis üyeleri kürsüye yürüyerek itirazda bulundu.
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