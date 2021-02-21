Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenler Belediyesi'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törene katılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti. Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.