Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı: Avrupa şampiyonu oldular

2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen IWBF EuroCup 1 turnuvasında da şampiyonluğa ulaştı. Cimbom'u Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik etti.
İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde sarı-kırmızılılar, Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi.
Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Avrupa Kupası 1 şampiyonu olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.