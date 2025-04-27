Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı: Avrupa şampiyonu oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı: Avrupa şampiyonu oldular

19:4227/04/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen IWBF EuroCup 1 turnuvasında da şampiyonluğa ulaştı. Cimbom'u Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik etti.

İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde sarı-kırmızılılar, Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi.

Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 49-41 üstün tamamlayan Galatasaray Fuzul, parkeden 64-57 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Avrupa Kupası 1 şampiyonu olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum.
" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
#Şampiyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarısı Bizden Kampanyası 2025: Kimler yararlanabilir? Hibe ve kredi desteği ne kadar? İşte Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları