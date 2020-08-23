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GİRESUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun talimatı: Tüm imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel fekaletinde yaraların sarılması, devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu, felaket bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu, felaket bölgesinde incelemelerde bulundu.

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Biri asker dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.

Bakan Pakdemirli felaket bölgesinde: Şehrin silüeti değişmiş durumda
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli felaket bölgesinde: Şehrin silüeti değişmiş durumda

Felaket bölgesiyle ilgili bilgi aldı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Giresun'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Selin vurduğu Dereli ilçesinde hasarın boyutu gün ışıyınca meydana çıktı.

  • Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Giresun'da sel sularının binaların birinci katlarına ulaştığı görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:41
Giresun'da sel sularının binaların birinci katlarına ulaştığı görüntüler ortaya çıktı
Giresun'un Dereli ilçesinde vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Sel sularının, binaların birinci katlarına kadar ulaştığı görüldü.

Sel felaketini yaşayan aile: Helikoptere sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık
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Yurdeşen Bayrak isimli ilçe sakini kadın yaşanan selde 2 derenin arasında kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:
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Hem çarşı tarafı hemde dere tarafı taştı. Çok korktuk. Helikopter ile bizi kurtarın diye bağırdık. Sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık. Evimizin merdivenleri suyla doldu.
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O şekilde bekledik geçsin diye. Arabamız gitti. Eşimde arabanın içinde gidiyordu zor kurtardık. Yağmur birden bastırdı. Evim birinci kattaydı kütükler pencereyi kıracak diye korktuk.
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Eşimin arkadaşı kayboldu. Mağazaya sığınmış su gelince pencereyi patlatarak onu da almış götürmüş. Dükkanın demirlerine sarılmış bir çocuk gördüm. Ama sonra o çocuğu göremedim. Herhalde o çocukta gitti
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İlçe sakinlerinden Mustafa Vıcıl yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
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Su yukarıdan yavaş yavaş akmaya başladı. Taksi durakları daha sonra araçlar sürüklenmeye başladı. Bazı araçlar dereye döküldü. Bazı arabaların ışığı yanıyordu inşallah içinde insan yoktur.
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Bütün dükkanları su kapladı. Dükkanlar su ve balçıkla doldu. Malzemeler gitti. Rabbim beterinde korusun
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Dün akşam saat 6’dan sonra yağan yağmur sonrası ilçe bu hale geldi. Dükkanım gitti maalesef. Her şey gitti hiçbir şey kalmadı. Dükkanların yarısına kadar su çıktı
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Yaşadıkları korku dolu o anlarını anlattılar
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Yaşadıkları korku dolu o anlarını anlattılar
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Yaşadıkları korku dolu o anlarını anlattılar
Sel felaketini yaşayan aile: Helikoptere sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık
Giresun'un Dereli ilçesi sakinleri dün akşam meydana gelen selde yaşadıkları o korku dolu anları gözyaşları ile anlattılar.
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