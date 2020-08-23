Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun talimatı: Tüm imkanlar seferber edilecek

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Biri asker dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.

GÜNDEM Bakan Pakdemirli felaket bölgesinde: Şehrin silüeti değişmiş durumda

Felaket bölgesiyle ilgili bilgi aldı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

OYNAT 01:00 Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Giresun'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Selin vurduğu Dereli ilçesinde hasarın boyutu gün ışıyınca meydana çıktı.

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Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

OYNAT 00:41 Giresun'da sel sularının binaların birinci katlarına ulaştığı görüntüler ortaya çıktı Giresun'un Dereli ilçesinde vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Sel sularının, binaların birinci katlarına kadar ulaştığı görüldü. BiP'te paylaş

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