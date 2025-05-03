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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC çıkarması: TEKNOFEST ödül törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC çıkarması: TEKNOFEST ödül törenine katılacak

15:073/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TEKNOFEST KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi
TEKNOFEST KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 9 ay aranın ardından KKTC'ye gitti. Yoğun bir gündemle yapılacak ziyarette Erdoğan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılacak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun gündemle KKTC ziyaretini bugün gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC’de gençlere hitap edecek.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:


"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın KKTC'yi ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır.

Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek, görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."






ERDOĞAN TEKNOFEST KKTC'Yİ ZİYARET EDECEK


Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa ziyareti kapsamında TEKNOFEST'e de katılacak. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlere hitap edecek.


Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verecek.




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