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Mustafa Varank: TEKNOFEST ‘tam bağımsız Türkiye' hedefiyle oluşturuldu

Mustafa Varank: TEKNOFEST ‘tam bağımsız Türkiye' hedefiyle oluşturuldu

10:183/05/2025, Cumartesi
DHA
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank

TEKNOFEST KKTC'de etkinlik alanını gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, “TEKNOFEST markasının oluşturulma amacı ‘tam bağımsız Türkiye' hedefidir. Gayemiz kendi ayakları üzerinde durabilen, teknolojisini geliştirebilen, satabilen bir ülke inşa etmekti. Bugün tam bağımsız, kendi kendine yeten Türki Cumhuriyetleri ve Türk devletleriyle oldukça güçlü, ortak bir koalisyon kurabiliriz. Dünyada söz sahibi olabiliriz” dedi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen TEKNOFEST KKTC'de TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, çeşitli stantları ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

'İlgi çok güzel'

TEKNOFEST'te gençlerin ve ailelerin büyük bir heyecanla alanda gezdiğini söyleyen Varank, “Buradaki teknoloji firmalarının yerli ve milli olarak geliştirdiği ürünleri görme imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda gençlerin ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye yaptıkları yarışmalarda, teknoloji yarışmalarındaki galiplerine şahitlik edebiliyorlar. Bu manada ilgi ve alaka çok güzel. Ben sabah burada bir ilçede tostçuya gittim. Oradaki arkadaşımız dedi ki, ‘Sayın Bakanım, ben dün TEKNOFEST'e gittim'. Şöyle elini kaldırdı ve dedi ki, ‘Tüylerim diken diken oldu'. İşte aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey bu heyecanı, coşkuyu, hissiyatı gençlerde, çocuklarda ve ailelerde oluşturabilmek. Eğer ülkelerine katkı sağlamak isteyen gençler ile çocuklar olursa onların önüne bir alternatif koyabilmek ve yönlendirebilmek. Biz bunu Türkiye'de hamdolsun büyük bir oranda başarabildik. TEKNOFEST'in çok güzel neticelerini alıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de bu etkinliği ve ideali taşıyarak buradaki gençlerin aynı şekilde yetişmesini istiyoruz. Ülkelerine yardımcı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kardeş ülkelerin bölgelerinde istikrara kavuşmasını istiyoruz'

TEKNOFEST markasının oluşturulma amacının ‘tam bağımsız Türkiye' hedefi olduğunu söyleyen Varank, “Gayemiz kendi ayakları üzerinde durabilen, teknolojisini geliştirebilen, satabilen bir ülke inşa etmekti. Bu ideali soydaş devletlere, dost ve kardeş ülkelere de taşımak için gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz Azerbaycan'da da bu etkinliği gerçekleştirdik. Şimdi Kıbrıs'taki soydaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Elbette Türk dünyası özelde ama dost ve kardeş ülkelerin tamamında biz aynı zihniyetin, aynı anlayışın hakim olmasını istiyoruz. Kimseye bağımlı olmadan, kimseye bağlı olmadan, kimseye muhtaç olmadan dost ve kardeş ülkelerin de kendi politikalarıyla hayatlarını devam ettirmelerini, bölgelerinde istikrara kavuşmalarını istiyoruz. Dolayısıyla Türk dünyası açısından elbette çok önemli. Bugün tam bağımsız, kendi kendine yeten Türki Cumhuriyetleri ve Türk devletleriyle birlikte aslında oldukça güçlü, ortak bir koalisyonu kurabiliriz. Dünyada söz sahibi olabiliriz. Bunun gibi etkinlikler ve farklı alanlarda yapacağımız iş birlikleri bu manada önemli ve inşallah önümüzdeki dönemde bunların arttığını görebileceğiz” dedi.



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