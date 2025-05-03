Mustafa Varank: TEKNOFEST ‘tam bağımsız Türkiye' hedefiyle oluşturuldu

TEKNOFEST'te gençlerin ve ailelerin büyük bir heyecanla alanda gezdiğini söyleyen Varank, “Buradaki teknoloji firmalarının yerli ve milli olarak geliştirdiği ürünleri görme imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda gençlerin ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye yaptıkları yarışmalarda, teknoloji yarışmalarındaki galiplerine şahitlik edebiliyorlar. Bu manada ilgi ve alaka çok güzel. Ben sabah burada bir ilçede tostçuya gittim. Oradaki arkadaşımız dedi ki, ‘Sayın Bakanım, ben dün TEKNOFEST'e gittim'. Şöyle elini kaldırdı ve dedi ki, ‘Tüylerim diken diken oldu'. İşte aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey bu heyecanı, coşkuyu, hissiyatı gençlerde, çocuklarda ve ailelerde oluşturabilmek. Eğer ülkelerine katkı sağlamak isteyen gençler ile çocuklar olursa onların önüne bir alternatif koyabilmek ve yönlendirebilmek. Biz bunu Türkiye'de hamdolsun büyük bir oranda başarabildik. TEKNOFEST'in çok güzel neticelerini alıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de bu etkinliği ve ideali taşıyarak buradaki gençlerin aynı şekilde yetişmesini istiyoruz. Ülkelerine yardımcı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.