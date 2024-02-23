|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Kaynağı iki katına çıkarmamıza rağmen 'engellendik' yalanına sığınıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki; birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma. Bugün alanda 85 bin kişi var. Balıkesir, bu oyunu bozacaktır" dedi. "Muhalefetin adayları sözlerinin yüzde 90'ını yerine getiremiyor" diyen Erdoğan, "Verdiğimiz kaynağı 2 kat artırdığımız halde engellendik yalanına sığınıyor. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözleri de gönülleri de şehirlerinde değil" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:25 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 17:31 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.


Erdoğan, partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, nice gönül sultanının, kahramanın, pehlivanın, sanatçının şehri Balıkesir'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.


Mayısta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı olarak yüzde 46 düzeyinde oy aldıklarını anımsatarak Balıkesir halkına teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Tarihiyle kültürüyle eşsiz tabiatıyla hepsinden önemlisi baş tacı insanıyla medarıiftiharımız olan Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır"

"Başkent oldun Karesi'ye/ Varlığın Hakk'tan hediye/ Minnetin yoktur kimseye/ Ne güzelsin Balıkesir" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamları istediğini ve şu an miting alanında 85 bin kişinin olduğunu kaydetti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda caddeler boyu Balıkesirlilerle beraber olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çocuklar, kadınlar, tüm halk oyunları ekipleri, bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Ama benim bildiğim Balıkesir, bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Öyle mi?"

"Kazanmak değil kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri, 'Son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu"
ifadelerini kullandı.

"Bugün alanda 85 kişi var"

Resmi rakamları istedim. Bugün bu alanda 85 bin kişi var.


Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki; birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda olduğu diyet borcu hiç bitmiyor, bitmeyecek. Muhalefette kimin kime borçlandığı tam bir muamma. Benim bildiğim Balıkesir, bu oyunu bozacaktır.


"CHP örtülü ittifak tezgahını eline yüzüne bulaştırdı"

Cumhur ittifakımızın belediye başkan adaylarının verdiği her sözün arkasında biz varız. Muhalefet tarafında ise bir ölçü yok. Kim nereyi kaparsa, elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor. Bilhassa CHP'nin içler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. CHP'nin ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir programı bulunmadığını zaten biliyoruz. Daha önceki seçimlerle kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kandil'le ittifaka girmesi CHP'nin bu milletle ortak değerinin olmadığına işaret ediyor. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün oyuncağı DEM'in oyuncağı haline getirenler utansın. Biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir lafı söylenin kim olduğuna, bundan sonra ne yapacağına bakar. Hizmete bakar, projeye bakar, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki cumhur ittifakı olarak biz ne söz verdiysek yerine getireceğiz.


CHP'nin içler acıcısı haline bakınca bu partiye gönül verenler adına üzülüyoruz. Hiçbir vizyonu programı bulunmadığını biliyoruz. Daha önceki seçimlerde örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek kandil ile uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu millet ile ortak noktası kalmadığına işaret ediyor.


Her kafadan ayrı ses çıkan CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp oyun kuranların piyonu haline geldi. Dem in ve marjinal örgütlerin oyuncağına döndürenler utansın. Biz işimizi lafta bırakmayacağız. Biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz, lafı söyleyenin kim olduğuna nerede ne yaptığına ne yapabileceğine bakar.


Muhalefetin adayları sözlerinin yüzde 90'ını yerine getiremiyor, getirmek gibi dertleri de yok. Verdiğimiz kaynağı 2 kat artırdığımız halde muhalefet cenahı engellendik yalanına sığınıyor. Bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar kaynakları şahsi hırsları uğrunda çarçur etmiştir. Yalanlar üzerine kurulu kampanyalar ile milleti kandırma peşindeler.





#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Balıkesir
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En güzel kandil mesajları