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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailesine başsağlığı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailesine başsağlığı
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Uzman Çavuş Asan törenle memleketine uğurlandı
GÜNDEM
Şehit Uzman Çavuş Asan törenle memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlenmişti. Törenin ardından Şehit Asan, memleketi Kütahya'ya gönderilmişti.

Pençe Yıldırım şehidi Ahmet Asan son yolculuğuna uğurlandı
FOTOĞRAF 34
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Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.
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Şehit Asan’ın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya uçakla getirildi.
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Kütahya’nın Emet ilçesinde Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi helallik alınması için Dere Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi.
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Anne Havva Asan, oğlunun cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
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Baba Ömer Asan'ın bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Evin önünde edilen duaların ardından Şehit Asan için Emet ilçe merkezindeki Kocalan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
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Şehit Ahmet Asan, kılınan cenaze namazının ardından Emet İlçe Mezarlığı’na götürülerek gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.
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Pençe Yıldırım şehidi Ahmet Asan son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonun'da teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan (23), memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
OYNAT 00:28
Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Pençe-Yıldırım operasyonuna ait yeni görüntülerle operasyonda şehit düşen P.Uzm.Çvş. Ahmet Asan'ın intikamının alındığını açıkladı. MSB yaptığı paylaşımda 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi' ifadelerini kullandı.

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Şehidin kanı yerde kalmadı.

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