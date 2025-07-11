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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yiğit Bulut için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yiğit Bulut için taziye mesajı

10:5711/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut, kanser tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulut için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında,
"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun"
dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
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