Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: İhlaller devam ederse gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki NOTA zirvesinden döndü, Türkiye'de birbiri ardına önemli mesajlar verdi. Cuma namazı sonrası zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 147 kez Türkiye hava sahasını ihlal eden Yunanistan'a gerekli cevabın verildiğini bir kez daha dile getirdi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/pyitcCUdgR — Yeni Şafak (@yenisafak) July 1, 2022





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

(İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ)

Bu bir davet sürecidir. Biz davete evet dedik. Teröre ve teröriste yönelik şartlarımızı ortaya koyduk kabul edildi. Avrupa yıllardır bu işi PKK ile geçiştirdi. Ama biz bunu kabul etmedik. FETÖ, PYD ve YPG'yi de sözleşmenin içerisine yerleştirmemeniz gerekiyor dedik. Yan çizmeye kalktılar ama bu bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Kabul etmeyecek olursanız kesinlikle anlaşmaya evet diyemeyiz. Sonra da kabul ettiler. Nasıl başarıyla çıktığımızın çok güzel bir ifadesidir.

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“Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Çok kısa bir süre içerisinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz eğer komşuysak, eğer dostsak, eğer barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsunuz? Böyle bir ihlal yaparsanız, benim hava kuvvetlerim de size gerekli olan görüntüyü verecektir.

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"İHLALLERE DEVAM EDECEK OLURSA..."

Bunu yapmazsa benim vatandaşlarım ne der? Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede demez mi? Onun için de silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır. Hava sahası ihlalleri devam edecek olursa, aynı şekilde bize düşen görevi yerine getirmeye devam ederiz."

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"BİZ ŞU ANDA BARIŞI DÜŞÜNMÜYORUZ"

NATO zirvesindeki birçok liderin Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile barışması için araya girmek istediğini aktaran Erdoğan, "Miçotakis NATO toplantısında terör konusunda Türkiye'nin yanında olarak hakkı teslim etmiştir. Birçok lider bizi barıştırmak için gayret sarf ettiler. Biz de şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz dedik. Gelecekte şartlar neyi getirir neyi götürür, buna göre bakar, ona göre de değerlendirmesini yaparız.” dedi.

OYNAT 01:25 "Bizi tehdit mi ediyorsunuz" diyen Finlandiyalı gazeteciye Erdoğan'dan cevap: Sözünüzü tutmazsanız gereğini yaparız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. ''Finlandiya, yasalarımızı değiştiremeyiz ya da bu kişileri iade edemeyiz derse NATO üyeliğini engelleriz mi diyorsunuz' sorusu üzerine Erdoğan, ''Ben tabii bana verilen söze bakıyorum. Eğer verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. Siz şimdi bu teröristleri bize vereceğinize söz veriyorsunuz, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz; eğer bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. Şahsiyetli siyaset, şahsiyetli dış politika budur. Eğer bu yerine gelmediği takdirde o zaman Türkiye de verilen sözü neyse, o sözü tutar. Yapılan bu. İsveç de Finlandiya da aynı şeyi söyledi. Bu sözlerini tutacaklar. Erdoğan da verilen sözünü eğer tutmazsa, Erdoğan'a da gereken hesabı sorun'' dedi. BiP'te paylaş

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