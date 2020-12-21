Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan geçirdiği rahatsızlık sonrası açıklama Hamdolsun iyiyim
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan geçirdiği rahatsızlık sonrası açıklama: Hamdolsun iyiyim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan geçirdiği rahatsızlık sonrası açıklama: Hamdolsun iyiyim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, düzenlenen programda konuştuğu sırada geçirdiği rahatsızlık sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siber Güvenlik Haftası" nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada geçirdiği rahatsızlık sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı
OYNAT 01:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı.
Tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak fenalaştığı belirtilen Oktay, kısa bir süre sonra geri dönerek programı tamamladı.
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