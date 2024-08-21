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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz spekülasyonlara son noktayı koydu: 'Zenginlere vergi affı' gündeme dahi gelmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır. Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir" diyerek spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Seren Som
12:24 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:32 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

MÜSİAD'dan enflasyon muhasebesi değerlendirmesi: Özkaynağı zayıf olana ek vergi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden enflasyon muhasebesine yönelik değerlendirmede bulunuldu. Yapılan açıklamada, ''Uygulanmakta olan Orta Vadeli Program'ın sabırla ve birçok fedakarlıkla adım adım ilerlediği böylesi zor bir dönemde KOBİ'lerimiz başta olmak üzere sanayicimizin finansal kısıtlar ve zorluklarla, yükselen maliyetlerle, giderek daha da zorlaşan rekabet koşullarıyla ve istihdam ortamının zorlayıcı faktörleriyle büyük bir mücadele verirken bu ay uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin oluşturacağı bu haksız vergiyi yüklenecek durumu ve imkanı bulunmamaktadır'' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu tür vergilendirme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından daha uygun çözümler bulunmasının elzem olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede MÜSİAD olarak yeniden, ekonomi yönetimini bu konuda daha dengeli bir yaklaşım benimsemeye ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz" denildi.


#Cevdet Yılmaz
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#Vergi
#Ekonomi
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