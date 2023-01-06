Gündem Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek" dedi. Kalın, Türkiye'nin müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edeceğini de belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor
​​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek. Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YOĞUN ÇABALARINA DEVAM EDECEK'

Sözcü Kalın, savaşın getirdiği krize yönelik, Türkiye'nin ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edeceğini vurguladı.

ABD: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını takdir ediyoruz
DÜNYA
ABD: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını takdir ediyoruz

Erdoğan telefonda Putin ve Zelenski ile görüştü: Rus ordusu ateşkes uygulanması talimatı verdi
DÜNYA
Erdoğan telefonda Putin ve Zelenski ile görüştü: Rus ordusu ateşkes uygulanması talimatı verdi

Putin'in ateşkes çağrısına ret: İlerleyişimizi durdurmak için yapılmış bir hamle
DÜNYA
Putin'in ateşkes çağrısına ret: İlerleyişimizi durdurmak için yapılmış bir hamle
Togg Amerikalıları mest etti

Togg Amerikalıları mest etti

Türkiye'nin teknoloji hazinesini gören telefona sarıldı.
Bir ilimizde daha petrol heyecanı

Bir ilimizde daha petrol heyecanı

'Tarihi kayıtlara göre 4 bölgede var.'
Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Olağanüstü hal ilan edildi: Can kayıpları var.

​Cep telefonu alımına kredi düzenlemesi.

Cezaevi aracına yönelik saldırının azmettiricisiydi.

​Geliri düşük olana daha fazla destek.

Uçaklara dahi ateş ettiler: Çok sayıda polis yaralandı.

Virüsün yayılma hızı endişelere neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.