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Erdoğan telefonda Putin ve Zelenski ile görüştü: Rus ordusu ateşkes uygulanması talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in ardından Zelenski ile de telefonda görüştü. Erdoğan, iki ülke arasında kalıcı barışın tesisi için arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını iletti. Akşam saatlerinde ise Putin, Rus ordusuna bugün saat 12.00’den itibaren 36 saatlik ateşkes uygulanması talimatını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan telefonda Putin ve Zelenski ile görüştü: Rus ordusu ateşkes uygulanması talimatı verdi
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Rusya’dan ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına, Ukrayna’da bugün saat 12.00’den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını verdi. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak ise, kararla ilgili yaptığı açıklamada “Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Zaporijya için katkı sağlayabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti. Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

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