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Cumhur’da yasama için ‘ortak grup’

Cumhur İttifakı, Meclis çalışmalarını birlikte yürütmek için grup kurma hazırlığına başladı. Ortak çalışma grubu, Meclis Başkanlığı’na sunulacak yasa tekliflerini birlikte hazırlayacak. Milletvekillerinden oluşacak çalışma grubunun haftalık ve aylık toplantılar düzenleyecek.

Uğur Duyan
04:00 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

AK Parti ve MHP’nin yerel seçim öncesinde kurmaya çalıştığı ittifak eylem planının bir benzerini Meclis’te de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Cumhur İttifakı’nın kurumsal işleyişini güçlendirmek isteyen AK Parti ve MHP; yeni yasama döneminde Meclis çalışmalarını da birlikte yürütme seçeneği üzerinde duruyor.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti ve MHP Meclis Grup Yönetimleri yeni yasama döneminde Meclis’e getirilecek kanunun tekliflerini ortaklaşa hazırlamaya hazırlanıyor.

KURMAYLAR KATILACAK

Ortak çalışma grubu, Meclis Başkanlığı’na sunulacak yasa tekliflerini hazırlayacak. AK Parti ve MHP Meclis Yönetimleri tarafından belirlenecek milletvekillerinden oluşacak çalışma grubunun haftalık ve aylık toplantılar düzenleyecek. Toplantıların içerikleri, bakanlıklarda ele alınan yasa tasarılarına göre şekillendirecek. Yasa tasarılarının, yasa teklifine dönüştürülmesinde ortak çalışma grubu etkili olacak. Toplantılara iki partinin de ekonomi, hukuk ve diplomasi konularında uzman olan kurmaylarının da katılması olasılığı üzerinde duruluyor.



#TBMM
#Cumhur İttifakı
#Ankara
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