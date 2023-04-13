Cunda Adası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

"Balıkesir ili Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesi gereğince karar verilmiştir"