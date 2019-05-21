DAGEM ile başlayan bir başarı hikayesi

DAGEM tarafından açılan arıcılık kursuna katılan Melek Aslıyüksek, tek kadın olarak katıldığı kurstan sertifika aldı.

Düzce’de yaşayan 3 çocuk annesi Melek Aslıyüksek, aldığı destek sayesinde 3 kovanla başladığı arıcılık mesleğinde kısa sürede 150 kovana ulaştı. Gölyaka ilçesine bağlı Zekeriya köyünde yaşayan Melek Aslıyüksek, çevresindeki arıcıların işine merak salarak arıcılık yapmaya karar verdi. Eşi Cengiz Aslıyüksek’in de desteğiyle Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nce (DAGEM) açılan arıcılık kursuna katılan Aslıyüksek, tek kadın olarak katıldığı kurstan sertifika aldı.

ÜÇ KOVAN İLE BAŞLADI

Aslıyüksek, daha sonra evinin yanındaki fındık bahçesinde 3 kovanla mesleğe başladı ve kısa sürede işini büyüterek bal satışının yanı sıra arı satışına da girdi.

Bölgede arıcılığın aranan ismi haline gelen Aslıyüksek, kovan sayısını 2 yıl içinde 150’ye çıkartarak yıllık 6 ton dolayında bal üretimi yapıyor, aynı zamanda arı kolonisi ve diğer arı ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

‘ÖNEMLİ OLAN SEVMEK’

Melek Aslıyüksek, yaptığı açıklamada, arıcılık hayaline 3 kovanla başladığını söyledi.

Arıcılığın sadece erkeklerin yapacağı bir iş olmadığını aktaran Aslıyüksek, “Çevremdeki arıcılardan esinlenerek bu işe başlamak istedim. İznimi ve sertifikamı aldım. Şimdi 150 kovanım var. Burada ana arı yetiştiriyorum, her geçen gün arılarımı çoğaltıyorum. Arı satışı yapıyorum, koloni hazırlayıp kovan şeklinde satış yapıyorum” diye konuştu. Arılarının yanına gidince huzur bulduğunu ve sürekli onlarla olduğunu belirten Aslıyüksek, bazen arılarına fazla zaman ayırdığını dile getirdi.

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Sezon öncesi eğitim veriliyor

DAGEM Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu da merkez olarak arıcıların her zaman yanında olduklarını bildirdi. Bilimsel çalışmaların devam ettiğini, yeni arıcıların da eğitimi için yoğun uğraş verdiklerini dile getiren Kekeçoğlu, “Her yıl özellikle sezon öncesi eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlere erkek arıcıların yanı sıra arıcı olmak isteyen kadın da katılıyor. Bazen de bu kadın arıcılar arasından örnek arıcılar çıkıyor. 1-2 kovanla bu işe başlayıp 250 kovana ulaşanlar oluyor. Burada kendi işinin patronu, kendi parasını kazanan ve evinin ekonomisine destek olan kadınlarımız çıkıyor, bu da bizi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.