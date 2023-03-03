Danimarkalı Bakan: Görene kadar depremin bu kadar güçlü olduğunu hayal edememiştim

"Açıkçası burayı görene kadar depremin bu kadar güçlü olduğunu hayal bile edememiştim. Tabii ki bölgeden gelen fotoğrafları, videoları görüyorsunuz, makaleleri okuyorsunuz ama burayı kendi gözlerimle gördüğümde bu doğal afetin ne kadar güçlü bir yıkıma yol açtığını anladım ve durumun ne kadar da kötü olduğunu fark ettim."