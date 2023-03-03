Danimarkalı Bakan: Görene kadar depremin bu kadar güçlü olduğunu hayal edememiştim

Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen.
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören Hatay'da incelemelerde bulunan ve bazı programlara katılan Jorgensen, izlenimlerini anlattı. Jorgensen, durumun ne kadar üzücü olduğunu deprem bölgesine ulaştıktan sonra daha iyi anladığını söyledi.
Jorgensen, bölge halkına yardımcı olmaya çalışan insanların çok cesur olduğunu vurguladı.
Dan Jorgensen, bu yardımın özellikle depremlerden etkilenen nüfusun en çok ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin temininde kullanıldığını anlattı.