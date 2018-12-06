Gündem Danıştaydan TSKda başörtüsü serbestliği kararı
ANKARA

Danıştay TSK'da başörtüsünün serbest olmasının iptali kararına ilişkin talebi reddetti

Danıştay'dan TSK'da başörtüsü serbestliği kararı

Danıştay 2. Dairesi TSK'da kadın personele başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Danıştay savcısı, dava konusu düzenlemenin laikliğe aykırı olduğunu ve iptali gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Yeni Şafak
Düzenlemenin ardından başörtülü adaylar da Kara Harp Okulu’nda eğitim alabilmeye başlamıştı.
Düzenlemenin ardından başörtülü adaylar da Kara Harp Okulu’nda eğitim alabilmeye başlamıştı.

Danıştay 2. Dairesi TSK'da kadın personele başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) başörtü serbestinin iptali için geçen yıl Danıştay’da açtığı davada ilginç bir gelişme yaşandı.

Danıştay savcısı, dava konusu bu düzenlemenin laikliğe aykırı olduğunu ve iptali gerektiği yönünde görüş bildirdi. HKP, TSK Kıyafet Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, isteyen kadın subay ve astsubaylara başörtü takma yolunu açan değişikliğin iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Dava dilekçesinde, TSK’daki başörtü serbestisinin, Anayasa’daki laiklik ilkesine, Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarına aykırı olduğunu vurgulanarak, iptali talep edilmişti.

Bağlayıcılığı yok

  • Danıştay Savcısı’nın bu davada esas hakkındaki mütalaasını verdiği ortaya çıktı. Anayasadaki laiklik ilkesine vurgu yapılan 22 Kasım tarihli mütalaada özetle “... Anayasanın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez. Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında kamu personelinin dinsel aidiyetini göstermesine imkan tanınmasının; kamu görevini yerine getirirken ne kadar tarafsız davranırsa davransın, hizmetten yararlanan kişilerde şüpheye yol açabileceği ve bundan da kamu hizmetinin zarar göreceği açıktır. Belirtilen nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptali gerekeceği düşünülmüştür” denildi.
  • Bu mütalaanın Daire için bağlayıcılığı bulunmazken, kararı Daire verecek.
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