Gündem Darbe girişimine kadeh kaldırmıştı Edirne Belediye Başkanı Gürkana hapis cezası
EDİRNE

Darbe girişimine kadeh kaldırmıştı: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a hapis cezası

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Recep Gürkan'ın bir mekanda darbeyi kutladığı görüntüler sonrası soruşturma açılmıştı. Gürkan, o görüntülerde "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık, 36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var içelim" demişti.

Haber Merkezi AA
CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimine kadeh kaldırarak sevindiği görüntüler
CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimine kadeh kaldırarak sevindiği görüntüler

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasına, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan katıldı. Sanık Gürkan duruşmaya katılmadı.

Darbe gecesi kutlama yapmıştı

Savcı mütalaasında, FETÖ'nün darbeye teşebbüs gecesi olan 15 Temmuz'da, "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık, 36 yıl sonra aynı geceyi bir daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var içelim" ifadesini kullanan sanık hakkında aynı konuyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini anımsattı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbenin şerefine kadeh kaldırmış
GÜNDEM
Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbenin şerefine kadeh kaldırmış
  • Sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuna ilişkin takipsizlik kararı verildiği, ancak bu kararla mahkemede yargılandığı eyleminin farklı olduğu ifade edilen mütalaada, sanık Gürkan'ın sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu överek suçu ve suçluyu övme suçunu işlediği için cezalandırılması talep edildi.

Gürkan'ın avukatı Taybıllı, müvekkilinin iddianameye konu olan eylemleri işlemediğini savundu. Gürkan'ın o gece "Yaşasın darbe oluyor, yaşasın darbe, yaşasın Fetullah Gülen" gibi cümleler kullanmadığını öne süren Taybıllı, "Bu sözler olsaydı suç oluşabilirdi. TCK madde 2 kapsamında değerlendirme yapılması isabetli olacaktır. Yazılı savunmamızı tekrarlıyoruz" dedi.

"Hükmün açıklamasını geri bırakıldı"

Aranın ardından mahkeme Gürkan'a, üzerine atılı sabit bulunan eyleme uyan "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve kişisel özellikleri ile dosyaya sunulan paylaşım içerikleri dolayısıyla yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklamasını geri bıraktı.

  • FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Recep Gürkan'ın bir barda elinde kadehle Gündoğdu Marşı'nı söylediği görüntüler ve bazı sözleri medyaya yansımış, bunun üzerine Gürkan hakkında soruşturma açılmıştı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbe şerefine kadeh kaldırmış
OYNAT 01:57
Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbe şerefine kadeh kaldırmış
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde yeniden CHP'nin adayı olan Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç çığlıkları attığı görüntüleri ortaya çıktı.

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