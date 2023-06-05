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Darende’de köprü çalışmaları başladı

Darende ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “Malatya da 13 ilçemiz ve 718 mahallemizde 2019 yılından beri yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

04:00 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Darende’de köprü çalışmaları başladı.

Darende’de köprü çalışmaları başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Malatya genelinde kurmuş olduğu şantiyelerle yol, asfalt, menfez ve köprü çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende Aşağı Ulupınar, Yenice ve Çınar’da köprü çalışmaları başlatıldı.

Darende ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “Malatya da 13 ilçemiz ve 718 mahallemizde 2019 yılından beri yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İhalesini Malatya’da yapmış olduğumuz 20 adet köprü ve menfez inşaatının Darende’deki kısmına eşlik etmek için buradayız. Çalışmaların tamamlanmasından sonra daha sağlıklı bir köprü ve daha konforlu bir yol elde etmiş olacağız” dedi.



#Malatya Büyükşehir Belediyesi
#Darende
#Altyapı Çalışması
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