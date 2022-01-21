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KOCAELİ

Darıca’da görme engelliler için Goalball turnuvası düzenleniyor

Yaptığı örnek projelerle dikkat çeken Darıca Belediyesi, bir ilke daha imza atarak görme engelliler için Goalball turnuvası düzenliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Darıca’da görme engelliler için Goalball turnuvası düzenleniyor
Darıca’da görme engelliler için Goalball turnuvası düzenleniyor.

Darıca Belediyesi, örnek bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. ‘Farkındalığın olduğu yerde engel yoktur’ sloganıyla görme engelliler için Goalball turnuvası düzenleniyor. 22 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’da Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuva oldukça renkli ve çekişmeli maçlara sahne olacak. Türkiye Beyazay Derneği ve Darıca Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek turnuva bölgede de bir ilk olma özelliği taşıyor.

4 takım mücadele edecek

Beyaz Baston Haftası dolayısıyla Erişilebilir Hareket Atölyesi projesi kapsamında Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Goalball Turnuvası’nda Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye Beyazay Derneği, Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Spor Kulübü ve Gölcük Görme Engelliler Spor Kulübü olarak dört takım mücadele edecek.

Bıyık Darıcalıları davet etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görme engelliler için düzenlenen Goalball turnuvasına Darıcalı vatandaşları davet ederek “Farkındalığın olduğu yerde engel yoktur sloganıyla organize ettiğimiz turnuvayı önemsiyoruz. Engelli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde her şeyi yapabildiğini biliyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile engellilerin önündeki bütün engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Goalball turnuvasında gelin hep birlikte onların heyecanına ortak olalım ve birbirinden heyecanlı maçları birlikte takip edelim” diye konuştu.

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