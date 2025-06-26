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Datça Gastronemi Festivali başladı

Datça Gastronemi Festivali başladı

23:2726/06/2025, Perşembe
G: 27/06/2025, Cuma
IHA
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Gastronemi Festivali
Gastronemi Festivali

Muğla'nın Datça ilçesinde yöresel tatlar ile modern mutfağı buluşturan 1. Gastronemi Festivali başladı.

Festival, Datça'nın eşsiz doğası eşliğinde; yöresel tatlar ile modern mutfağı buluşturuyor. Festival boyunca ziyaretçileri, yerel üretici stantları, ünlü şeflerin sunumları, tadım atölyeleri, paneller, konserler ve halk oyunlarıyla dolu dolu dört gün bekliyor.


Bu yılın teması "Sağlıklı ve lezzetli yaşamın zirvesindeki tatlar" olarak belirlendi. Etkinlik kapsamında ilk kez düzenlenecek Muğla Gastronomi Ödülleri de sahiplerini bulacak. Gastrofest Datça, sadece bir yemek festivali değil; aynı zamanda kültür, sanat ve doğayla iç içe bir yaşam tarzının kutlaması olarak görülüyor. Festival kapsamında etkinlikler ilçenin dört bir yanına yayılıyor ve tüm bölgeyi bir lezzet şölenine dönüştürüyor. Festivalin birinci gününün sonunda emeği geçenlere plaket takdim edilirken, gastronomi konusunda çeşitli söyleşiler yapıldı.

#Muğla
#Datça
#Gastronemi Festivali
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