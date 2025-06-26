Datça Gastronemi Festivali başladı

Bu yılın teması "Sağlıklı ve lezzetli yaşamın zirvesindeki tatlar" olarak belirlendi. Etkinlik kapsamında ilk kez düzenlenecek Muğla Gastronomi Ödülleri de sahiplerini bulacak. Gastrofest Datça, sadece bir yemek festivali değil; aynı zamanda kültür, sanat ve doğayla iç içe bir yaşam tarzının kutlaması olarak görülüyor. Festival kapsamında etkinlikler ilçenin dört bir yanına yayılıyor ve tüm bölgeyi bir lezzet şölenine dönüştürüyor. Festivalin birinci gününün sonunda emeği geçenlere plaket takdim edilirken, gastronomi konusunda çeşitli söyleşiler yapıldı.