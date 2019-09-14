Davutoğlu istifa etti

AK Parti’de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti. Davutoğlu, Beysukent’teki çalışma ofisinde basın toplantısı düzenledi. Kendileri hakkında başlatılan ihraç sürecinden dolayı derin bir hüzün yaşadıklarını ifade eden Davutoğlu, “AK Parti’nin vefakar tabanını kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için partimizden istifa ediyoruz” dedi

Yeni parti hazırlıkları hakkında da bilgi veren Davutoğlu, “Yeni bir siyasi hareket inşa etmek için yola çıkmak hem tarihi bir sorumluluk hem de millete karşı yükümlülüklerimizin gereği. Bu çerçevede, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bu ülkenin geleceği için yüreği çarpan ve sorumluluk hisseden herkesi ve her kesimi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

İLKELERİNİ AÇIKLADI

Davutoğlu kuracakları partinin genel ilkesini ise şöyle açıkladı: Bizler; insanı ve sadece insanı merkeze alan, insan onuruna ve haklarına saygılı, evrensel değerleri yaşatan, yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla sonuna kadar mücadele edilen, düşünce, ifade, din ve vicdan özgürlüklerinin sınırlandırılmadığı, demokratik hukuk devleti kurallarının işlediği, herkes için adalet ilkesi temelinde tarafsız ve bağımsız yargı sistemine güven duyulduğu, şeffaflığın her alanda hakim olduğu, gençlerin zihni ve psikolojik açıdan güçlü ve yetkin şahsiyetler olarak yetişmesini sağlayan vizyoner, çağdaş ve üretken bir eğitim sisteminin hayata geçirildiği, serbest piyasa ve rekabet koşullarının uygulandığı yeni nesillerin geleceğe umutla baktığı, demokratik bir düzen kurmak istiyoruz. Davutoğlu’nun yanı sıra Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Nedim Yamalı ve Selim Temurci ile 24. Dönem Milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti’den istifa etti.

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