Define ararken göçük altında kalarak öldü



Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yakatarla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa İbiloğlu ile Soner T. (59) metruk bir evin bahçesinde bulunan mağarada define aramaya başladı. İkili mağarada kazı yaparken göçük meydana geldi.

DHA Göçün altında kaldı.

Göçünden kurtulan arkadaşı 112'yi aradı

Göçükten kendi çabalarıyla kurtulan Soner T. 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde kurtarma çalışması başlatan ekipler, göçük altında kalan Mustafa İbiloğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Mustafa İbiloğlu cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soner T. ise gözaltına alındı.