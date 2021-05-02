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KOCAELİ

Define ararken kayalıklardan düştü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, define aramak için ormanlık alana gittiği öne sürülen Ramazan Elçin (57), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Define ararken kayalıklardan düştü
Define ararken kayalıklardan düştü.

Olay, sabah saatlerinde Başiskele ilçesinde bulunan Menekşe Yaylası’nda meydana geldi. Ramazan Elçin, iddiaya göre arkadaşlarıyla beraber define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

CANSIZ BEDENİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Elçin’in cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Ramazan Elçin’in cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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