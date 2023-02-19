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Değişen sınırlara kadastro olur mu?

Depremde fay hatlarının geçtiği birçok taşınmaz ikiye ayrıldı. Fayın sınırlarını bozduğu ayrılan taşınmazlarda mülk paylaşımının olup olmayacağını ve arazinin nasıl bölüneceğini Avukat Eyüphan Korkmaz anlattı.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Depremde fay hatlarının geçtiği birçok taşınmaz ikiye ayrıldı. Fayın sınırlarını bozduğu ayrılan taşınmazlarda mülk paylaşımının olup olmayacağını ve arazinin nasıl bölüneceğini Avukat Eyüphan Korkmaz anlattı. Doğal afetten kaynaklı mutlak bir kazanımın söz konusu olmayacağını belirten Korkmaz, “Örneğin tapuda görünen 850 metrekare bir alan var. Ama fay kaydı, dolayısıyla A kişisinin alanı 350 metrekareye düştü. Böyle bir şey kabul olmaz. B kişisinin 500 metrekarelik alanı 850 metrekareye çıktı. Burada B kişisi sebepsiz zenginleşti. Coğrafi olarak farklı bir alternatif varsa değerlendirilebilir. Ancak aksi durumda B kişisinin arazisine dâhil olan kısmın bedeli A kişisine ödenebilir. Ya da mümkünse kadastro araziyle ilgili yeni ölçüm yapabilir” diye konuştu.


#Deprem
#Eyüphan Korkmaz
#Kadastro
#Tapu
1 saat önce
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Değişen sınırlara kadastro olur mu?
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