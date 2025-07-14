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DEM Parti'li Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

DEM Parti'li Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

09:3714/07/2025, Pazartesi
AA
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DEM Parti'li Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'li Türk ile telefonda görüştü.


Türk, görüşmede PKK'nın silahları teslimiyle devam eden sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.


KATKILARINIZ ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin teşekkür eden Türk, bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu belirtti.


Bu gelişmelerin hem Türkiye hem de bölge için hayırlı olmasını dileyen Türk, kardeşliğin temellerinin daha güçlü olacağını, önceki dönemlerden beri devam eden sorunun çözüm noktasına geldiğini ifade etti.


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