Gündem Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
KOCAELİ

Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde oyun oynadığı sırada evinin balkonundaki parmaklıklara kafası sıkışan 2 buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki M.G. isimli çocuk, evinin balkonundaki oyun oynadığı sırada balkondaki demir parmaklıklara kafasını sıkıştırdı. Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan M.G.’nin ailesi de çocuklarını kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiler.

İHA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İHA

Asansör kapısına sıkışan köpek böyle kurtarıldı
OYNAT 00:38
Asansör kapısına sıkışan köpek böyle kurtarıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da sahibinin dikkatsizliği sonucu tasması asansörün kapısına sıkışan köpek, apartman sakinlerinden biri tarafından son anda kurtardı.

Aksaray durağında peron ile tramvay arasına sıkışan kişi kurtarıldı
OYNAT 00:38
Aksaray durağında peron ile tramvay arasına sıkışan kişi kurtarıldı
Aksaray tramvay istasyonunda Kabataş yönündeki peronda bekleyen ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, hareket halindeki tramvay ile peron arasında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, hastaneye sevk edildi.

Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
OYNAT 00:30
Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Tokat'ın Zile ilçesinde evlerinin önünde oynarken kafası demir parmaklıklara sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Abone Ol Google News
Hali içler acısı

Hali içler acısı

​Sarıyer'deki mezarlık kaderine terk edildi.
Beyin tümörüne yenildi

Beyin tümörüne yenildi

​Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.
Bitcoin ateşi: El Salvadorda halk sokaklara döküldü

14 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Okula işe gidemiyoruz.

Bin 300 yıllık keşif

Bin 300 yıllık keşif

Assos'ta devam eden kazılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.