Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Ekonomi

Hibrit ve elektrikli otomobil satışları şimdiden 2020'yi geçti

Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla 8 aylık elektrikli otomobil satışları 1.196'ya, hibrit otomobil satışları da 32 bin 885 bine ulaşarak, geçen yıl sonu satış rakamlarının da üzerine gerçekleşti. Yılın 8 ayında elektrikli ve hibrit otomobil satışları, geçen yılın toplam satışlarının da üzerinde gerçekleşmesine karşın söz konusu otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı pay düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Toplam satışlarda ağustos sonu itibarıyla benzinli otomobiller ilk sırada yer alırken, bunu dizel ve otogazlı otomobiller izledi.